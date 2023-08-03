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Падёж коз зафиксирован в селе Ближний Хутор

Падёж коз зафиксирован в селе Ближний Хутор
фото: mvdpmr.org

В селе Ближний Хутор за пару часов пали больше трёх десятков коз.

Как сообщила пресс-служба МВД, утром 2 августа пастухи со скотом отправились на пастбище. Место выпаса граничит с полями. Урожай накануне убрали и обработали участок земли селитрой.

Первая половина дня прошла как обычно, животные паслись. Падать козы начали к вечеру, спустя полчаса после дождя. Пастухи, увидев неладное, успели выгнать с пастбища лишь часть скота.

На место происшествия прибыли сотрудники милиции и ветеринары. Взяли пробы почвы и воды, образцы соломы и местных зелёных насаждений. Всё это отправили на экспертизу.

Реальную причину падежа скота ветеринары установят в течение нескольких дней. Милиция проводит проверку.
  • Вчера, 21:09
  • DTV
  • Просмотров: 51
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