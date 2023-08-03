Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
Падёж коз зафиксирован в селе Ближний Хутор
фото: mvdpmr.org
В селе Ближний Хутор за пару часов пали больше трёх десятков коз.
Как сообщила пресс-служба МВД, утром 2 августа пастухи со скотом отправились на пастбище. Место выпаса граничит с полями. Урожай накануне убрали и обработали участок земли селитрой.
Первая половина дня прошла как обычно, животные паслись. Падать козы начали к вечеру, спустя полчаса после дождя. Пастухи, увидев неладное, успели выгнать с пастбища лишь часть скота.
На место происшествия прибыли сотрудники милиции и ветеринары. Взяли пробы почвы и воды, образцы соломы и местных зелёных насаждений. Всё это отправили на экспертизу.
Реальную причину падежа скота ветеринары установят в течение нескольких дней. Милиция проводит проверку.
- Вчера, 21:09
- DTV
- Просмотров: 51
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.