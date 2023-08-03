Больше всего за услуги ЖКХ приходится платить жителям Латвии, Австрии, Германии, Чехии и Люксембурга. Это следует из данных портала World of Statistics, который сравнил эти данные по ряду стран, взяв за основу ежемесячную плату за основные коммунальные услуги - электричество, отопление, водоснабжение, вывоз мусора - для квартиры площадью 85 кв.м, пишет noi.md
В итоге получилось, что в Латвии плата за коммуналку в такой квартире составляет $331, в Австрии - $316, в Германии - $297, Чехии - $297, Люксембурге - $268.
В первую десятку стран по величине ежемесячной платы за услуги ЖКХ входят также: Эстония - $267, Великобритания - $266, Швейцария - $262, Словения - $248 и Польша - $246.
Далее в рейтинге следуют: Нидерланды - $232, Израиль - $232, Ирландия - $222, Норвегия - $219, Дания - $217, Италия - $211, Австралия - $208, Бельгия - $200, США - $188, Франция - $180, Южная Корея - $167, Япония - $165, ОАЭ - $164, Канада - $150, Испания - $142, ЮАР - $102, Саудовская Аравия - $101, Филиппины - $101, Россия - $90, Бразилия - $79, Пакистан - $68, Мексика - $64, Индонезия - $63, Турция - $55, Китай - $53, Индия - $38, Бангладеш - $35, Египет - $24, Венесуэла - $18, Иран - $18.
Наиболее активные твиттеры выяснили, что опубликованная в соцсети статистика взята с сайта «Numbeo». Он составил рейтинг 105 стран мира, отражающий ежемесячные расходы на коммунальные услуги, включая электричество, отопление, водоснабжение и утилизацию отходов, для квартиры площадью 85 кв. м.
Данные по Молдове в этом рейтинге не приводятся, но, если взять сведения по каждой стране отдельно, то, указывается, что в Молдове средняя ежемесячная плата за основные коммунальные услуги - электричество, отопление, водоснабжение, вывоз мусора - для квартиры площадью 85 кв.м. составляет 3797,7 леев, или $214,17.
Эксперты отмечают, что приводимые в целом в рейтинге данные Numbeo условны, поскольку на стоимость коммунальных услуг влияет огромное количество переменных, включая жилищные условия, привычки людей, государственную поддержку, тарифы, установленные регулирующим органом, наличие сырья/ресурсов и т. д. Поэтому данных, представленных на этом сайте, недостаточно для сравнения стран.
При этом, данные Numbeo получаются в ходе опроса граждан, и они могут быть размещены и изменены на сайте любым, кто получает к ним доступ.
Соответственно, их часто критикуют за неточность, поскольку такого рода "опрос" позволяет легко использовать статистику в злонамеренных целях и для общей дезинформации. Один из пользователей обратил внимание на то, что данные о расходах на коммунальные услуги, ставшие вирусными, полностью необъективны и не имеют источника, пишет noi.md.