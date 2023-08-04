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В Киеве назвали объем расходов на содержание армии

В Киеве назвали объем расходов на содержание армии
фото из открытых источников

Украина тратит на содержание армии около 2 трлн грн (примерно $ 53,3 млрд), заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает УНИАН.

По его словам, это больше, чем доходы бюджета до начала военных действий (1,3 трлн грн). Украинский премьер подчеркнул, что сейчас государство держится благодаря финансовой поддержке партнеров, а также за счет грантов и кредитов, пишет eadaily.com

Агентство отмечает, что в марте министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что страна тратит на военную кампанию около 130 млрд грн в месяц при ежемесячных доходах бюджета в 80 млрд грн. По этим расчетам расходы в год — 1,56 трлн грн.

В апреле Киев увеличил расходы на оборону в текущем году на $ 14,6 млрд. В Верховной раде подчеркивали, что это самое значительное повышение расходов за всю историю страны.

Первоначально бюджет Украины на текущий год составлял 2,514 трлн грн (против 2,206 трлн грн за прошлый). Запланированные в бюджете расходы выросли с 1,5 трлн грн в 2022-м до 2,6 трлн в 2023-м — рекордный рост на 73%.

Основные траты (43% или 18,2% от ВВП) планировалось в текущем году направить на оборону и безопасность — 1,141 трлн грн.

  • Сегодня, 08:38
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