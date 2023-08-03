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Трампа освободили в зале суда с несколькими условиями

Трампа освободили в зале суда с несколькими условиями
фото из открытых источников

Трампа не стали арестовывать по делу о штурме Капитолия в 2021 году, освободив с рядом условий, в том числе под запрет общения со свидетелями. Экс-президент не признал свою вину. Новое слушание назначили на 28 августа, передаёт РБК

Суд в Вашингтоне не стал арестовывать экс-президента США Дональда Трампа по делу о штурме Капитолия в 2021 году, передает CNN.

Вместо этого его освободят на «минимальных условиях», включая запрет на общение с кем-либо, кто проходит свидетелем по делу, кроме как через адвоката.

Трамп поклялся соблюдать условия освобождения и подписал соответствующие бумаги.

Экс-президенту США предъявили обвинения по четырем пунктам: сговоре с целью нарушения прав; сговоре с целью обмана правительства; препятствовании официальному расследованию и сговору для этого. По каждому из первых двух пунктов ему грозит до пяти лет лишения свободы, по последним — до 20.

Трамп не признал свою вину. Новое слушание назначили на 28 августа. Это заседание продлилось 27 минут.

Перед заседанием Трамп говорил, что готов к возможному аресту. «Я направляюсь в Вашингтон, чтобы быть арестованным за то, что оспорил коррумпированные, фальсифицированные и украденные выборы», — заявил он.

В 2020 году Трамп проиграл президентские выборы, уступив Джо Байдену, и заявил, что демократ одержал победу из-за фальсификации голосований. 6 января 2021 года сторонники экс-президента ворвались в Капитолий, когда там утверждали итоги голосования. В здании начались столкновения, погибли пять человек.
  • Сегодня, 09:07
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