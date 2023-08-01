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Приднестровские гребцы выступили на чемпионате мира среди юниоров

Приднестровские гребцы выступили на чемпионате мира среди юниоров
Фото: открытые источники

В соревнованиях по академической гребле во Франции приняли участие спортсмены до 19 лет из 53 стран. Приднестровцы соревновались в одиночках и двойках парных.

Они дебютанты чемпионата мира и пока не могут на равных конкурировать со сверстниками, сообщает РАДИО1.

Дмитрий Антюхов смог обогнать две лодки, Диана Плотян финишировала последней.

Двойка парная Александр Матроницкий-Артем Диордиев обошла только экипаж из Египта.

Следующий крупный старт для наших спортсменов – молодежный чемпионат Европы. Он пройдёт в конце августа в Германии.

  • Сегодня, 17:20
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