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Приднестровские гребцы выступили на чемпионате мира среди юниоров
Фото: открытые источники
В соревнованиях по академической гребле во Франции приняли участие спортсмены до 19 лет из 53 стран. Приднестровцы соревновались в одиночках и двойках парных.
Они дебютанты чемпионата мира и пока не могут на равных конкурировать со сверстниками, сообщает РАДИО1.
Дмитрий Антюхов смог обогнать две лодки, Диана Плотян финишировала последней.
Двойка парная Александр Матроницкий-Артем Диордиев обошла только экипаж из Египта.
Следующий крупный старт для наших спортсменов – молодежный чемпионат Европы. Он пройдёт в конце августа в Германии.
- Сегодня, 17:20
- DTV
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