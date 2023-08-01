Бронзовые медали Всемирной Универсиады в Китае завоевали приднестровские гребцы Александр Булат и Александр Машник.
В финальной гонке на 2 километра наш экипаж бился за медаль с турецким экипажем и оказался быстрее - финишировал со временем 6.34.81., сообщает novostipmr.com
«Ребята со старта ушли хорошо. В тройке лидеров по дистанции так и держались вместе с командами Голландии и Китая. Чуть позади шла турецкая команда. Во второй половине дистанции уже определилась тройка призеров. Но на завершающих 500 метрах турецкая команда все же решила навязать нам борьбу и побороться за бронзовую медаль. Мы смогли удержать нашу позицию и в финишном створе опередили их на доли секунды», - прокомментировал гонку глава Федерации гребных видов спорта ПМР Константин Гамалицкий.
Как отметил специалист, эта бронза – крупнейшее достижение в современной истории академической гребли Приднестровья.