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Приднестровцы завоевали бронзу Универсиады в Китае

Приднестровцы завоевали бронзу Универсиады в Китае

Бронзовые медали Всемирной Универсиады в Китае завоевали приднестровские гребцы Александр Булат и Александр Машник.

В финальной гонке на 2 километра наш экипаж бился за медаль с турецким экипажем и оказался быстрее - финишировал со временем 6.34.81., сообщает novostipmr.com

«Ребята со старта ушли хорошо. В тройке лидеров по дистанции так и держались вместе с командами Голландии и Китая. Чуть позади шла турецкая команда. Во второй половине дистанции уже определилась тройка призеров. Но на завершающих 500 метрах турецкая команда все же решила навязать нам борьбу и побороться за бронзовую медаль. Мы смогли удержать нашу позицию и в финишном створе опередили их на доли секунды», - прокомментировал гонку глава Федерации гребных видов спорта ПМР Константин Гамалицкий.

Как отметил специалист, эта бронза – крупнейшее достижение в современной истории академической гребли Приднестровья.
  • Вчера, 22:43
  • DTV
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