Урожайность озимых пшеницы и ячменя в Приднестровье составляет 40 и более центнеров с гектара. Они собраны с 92% посевных площадей.
Всего приднестровские аграрии на сегодняшний день получили 359 тысяч тонн зерна нового урожая. Также завершена уборка зернового гороха и озимого рапса.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов.
Продолжается уборка овощей. Их уже собрали 5,5 тысячи тонн, в том числе 323 тонны картофеля, 2,8 тысячи тонн зеленого горошка, 1,3 тысячи тонн сахарной кукурузы, 775 тонн лука, 156 тонн белокочанной капусты, 52 тонны огурцов, 46 тонн моркови, 115 тонн кабачков.
Кроме того, собрано 700 тонн черешни, 396 тонн вишни, 88 тонн абрикосов, 68 тонн персиков, 136 тонн сливы, 356 тонн клубники и ежевики.