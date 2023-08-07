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Обнаружено 60 гектаров дикорастущей конопли

Обнаружено 60 гектаров дикорастущей конопли
фото: mvdpmr.org

Несколько полей дикорастущей конопли высотой с человеческий рост обнаружили сотрудники бендерской милиции в Слободзейском районе. Мероприятия проводятся в рамках операции «Мак – 2023».

Запрещённое растение распространилось на площади 80 гектаров среди картофеля и подсолнечника. Милиционеры установили владельца полей, дали время на ликвидацию самосейки. Только на одном участке были уничтожены больше тысячи кустов каннабиса, сообщает пресс-служба МВД ПМР

При повторной проверке сотрудники милиции обнаружили, что на втором участке, а это больше 60 гектаров земли, конопля так и осталась расти.

Ранее инспекторы карантинно-экологической милиции на землепользователя дважды составляли административные протоколы. В настоящее время ему грозят повторные меры воздействия. Согласно админкодексу владельцу предстоит уплатить штраф в сумме более 22 тысяч рублей.

Правоохранители призывают жителей республики не дожидаться визитов оперативников, самостоятельно уничтожать дикорастущие коноплю и мак.

Обнаружено 60 гектаров дикорастущей конопли

Обнаружено 60 гектаров дикорастущей конопли
фото: mvdpmr.org
  • Вчера, 18:13
  • DTV
  • Просмотров: 77
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