Несколько полей дикорастущей конопли высотой с человеческий рост обнаружили сотрудники бендерской милиции в Слободзейском районе. Мероприятия проводятся в рамках операции «Мак – 2023».
Запрещённое растение распространилось на площади 80 гектаров среди картофеля и подсолнечника. Милиционеры установили владельца полей, дали время на ликвидацию самосейки. Только на одном участке были уничтожены больше тысячи кустов каннабиса, сообщает пресс-служба МВД ПМР
При повторной проверке сотрудники милиции обнаружили, что на втором участке, а это больше 60 гектаров земли, конопля так и осталась расти.
Ранее инспекторы карантинно-экологической милиции на землепользователя дважды составляли административные протоколы. В настоящее время ему грозят повторные меры воздействия. Согласно админкодексу владельцу предстоит уплатить штраф в сумме более 22 тысяч рублей.
Правоохранители призывают жителей республики не дожидаться визитов оперативников, самостоятельно уничтожать дикорастущие коноплю и мак.