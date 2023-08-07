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Взрыв в турецком порту Дериндже повредил 13 из 16 элеваторов

Взрыв в турецком порту Дериндже повредил 13 из 16 элеваторов
фото: РИА Новости, кадр видео очевидца

Причиной взрыва на элеваторе в турецком порту в Дериндже стала детонация зерновой пыли, заявил 7 августа, глава Управления почвенных продуктов Ахмет Гюльдал в эфире канала A-haber, сообщили iz.ru

«Ранения получили 13 человек, одного из них вытащили из-под обломков после взрыва», — уточнил он, его слова цитирует ТАСС.

При взрыве в турецком порту Дериндже на Мраморном море пострадали 13 из 16 элеваторов, сообщил мэр города Коджаэли Тахир Бююкакын в эфире телеканала Habertürk, передаёт РИА Новости

Турецкое агентство Anadolu со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что стоявшие в порту корабли не получили повреждений.

Взрыв прогремел ранее в этот день около трех часов дня. Как уточнил мэр Дериндже Зеки Акгюль, взрыв произошел на одном из элеваторов с зерном.

Эксперты, с которыми удалось связаться местному телеканалу NTV, предположили, что пыль, скопившаяся со временем в силосах, где лежат тонны зерна, могла, по предварительным данным, спрессоваться и спровоцировать взрыв.
  • Вчера, 19:16
  • DTV
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