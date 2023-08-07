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Подорожали перевозки на паромной переправе
фото: кадр видео, май 2023г. паромная переправа у Тирасполя
В Тирасполе подорожали перевозки на паромной переправе. Пассажирам теперь надо будет платить 4 рубля с человека, сообщает novostipmr.com ссылаясь на Первый Приднестровский телеканал.
Если пассажир едет с собакой или переправляет мелкий скот, нужно будет доплатить соответственно еще 4 или 6 рублей.
Переправа легкового автомобиля станет стоить 20 рублей, велосипеда – 8, мотоцикла - от 10 до 14 рублей.
Рост цен на услуги паромщики объясняют удорожанием деталей и текущего ремонта.
фото: кадр видео, май 2023г. паромная переправа у Тирасполя
- Вчера, 19:27
- DTV
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