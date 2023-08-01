Два гидроцикла закуплены Правительством ПМР в рамках исполнения поручения Президента Вадима Красносельского об усилении мер безопасности граждан на водных объектах.
Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, новая техника позволит спасателям и сотрудникам Государственной инспекции речного транспорта (ГИРТ) быть более мобильными на воде, а также повысить эффективность надзора за маломерными судами.
На днях сотрудники инспекции патрулировали Днестр за пределами территории, оборудованной для купания, и настоятельно рекомендовали нарушителям выйти из воды, а также проводили профилактические беседы.
В ходе патрулирования инспекторы ГИРТ заметили мужчину, который хотел переплыть на противоположный берег реки, где он оставил свою машину.
Сотрудники Главного управления по чрезвычайным ситуациям помогли ему добраться - переправили на гидроцикле.