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На вооружении спасателей появились гидроциклы

На вооружении спасателей появились гидроциклы
фото: mvdpmr.org

Два гидроцикла закуплены Правительством ПМР в рамках исполнения поручения Президента Вадима Красносельского об усилении мер безопасности граждан на водных объектах.

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, новая техника позволит спасателям и сотрудникам Государственной инспекции речного транспорта (ГИРТ) быть более мобильными на воде, а также повысить эффективность надзора за маломерными судами.

На днях сотрудники инспекции патрулировали Днестр за пределами территории, оборудованной для купания, и настоятельно рекомендовали нарушителям выйти из воды, а также проводили профилактические беседы.

В ходе патрулирования инспекторы ГИРТ заметили мужчину, который хотел переплыть на противоположный берег реки, где он оставил свою машину.

Сотрудники Главного управления по чрезвычайным ситуациям помогли ему добраться - переправили на гидроцикле.

На вооружении спасателей появились гидроциклы
  • Вчера, 19:36
  • DTV
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