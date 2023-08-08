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Угнать за 60 секунд: В Кишиневе с охраняемой парковки пропал автомобиль стоимостью 120 тысяч евро
фото: autoblog.md
Со стоянки Кишинёвского жилого комплекса OASIS украли Mercedes-AMG E 63 S предыдущего поколения, который стоит не менее 120 000 евро, пишет autoblog.md.
Хотя инцидент произошел 2 августа, около полуночи, только 7 августа владелец обратился за помощью интернет-сообщества, вероятно, потому что только тогда была обнаружена пропажа.
По информации, полученной от владельца, оба ключа находятся у него. Более того, он находится в Румынии.
Полиция расследует дело.
- Сегодня, 10:17
- DTV
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