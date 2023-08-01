В Тирасполе прошли траурные мероприятия, посвященные годовщине грузинской агрессии против Южной Осетии. Традиционно они прошли у часовни Святого Георгия Победоносца на столичном Мемориале Славы. Почтить память погибших пришли и.о. Вице-премьера Виктор Таранов, руководители министерств, глава официального Представительства Республики Южная Осетия Виталий Янковский и другие, сообщает government.gospmr
Пятнадцать лет назад столица Южной Осетии – Цхинвал оказалась под атакой грузинских вооруженных формирований, что привело к многочисленным человеческим жертвам и разрушениям. Ночью с 7 на 8 августа 2008 года на осетинской земле началось так называемое «восстановление конституционного порядка в зоне югоосетинского конфликта». Жертвами вероломной грузинской агрессии стали сотни мирных жителей, ополченцев, солдат и миротворцев. На помощь осетинскому народу пришла Российская Федерация, которая смогла подавить грузинских агрессоров и установить мир. Приднестровье в эти дни также было рядом, наши предприятия помогали сырьем для восстановления разрушенного города, была оказана гуманитарная и финансовая помощь, также были сформированы добровольческие отряды,
«Пять добровольческих аварийно-спасательных отрядов было за этот период, которые приезжали и, примерно, на месяц – полтора находились там, восстанавливали объекты гражданской инфраструктуры. Театр восстанавливали, меняли людям окна, — рассказал о своих воспоминаниях в интервью Виталий Янковский и добавил. — За период работ этих отрядов более 100 приднестровцев лично там побывали и своими руками, своим сердцем там помогали. Это находило очень горячую поддержку тогда, и до сих пор Приднестровье – это лучший друг для осетинов».
Приднестровье и Южная Осетия – братские народы, объединенные не только географической близостью, но и общей историей. Оба пережили тяжелые испытания, включая геноцид и вооруженные конфликты. Однако несмотря на все трудности, они всегда поддерживали друг друга и движутся по пути развития. И в этот скорбный день приднестровцы рядом с осетинами, как одна большая семья, разделяют боль и горечь тяжелых утрат лета 2008 года.
Память о тех событиях служит напоминанием о важности сохранения мира и справедливости. Собравшиеся отметили, главная цель – сегодня быть едиными: «надо сплачиваться и только вместе мы сможем противостоять геноциду, агрессии и несправедливости».
По погибшим была совершена поминальная служба и возложены живые цветы.
фото: government.gospmr.org
***В ночь на 8 августа 2008 года Грузия, которую тогда возглавлял Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение», напала на Цхинвал. Факт того, что войну начал Тбилиси подтвердила и европейская комиссия, которую возглавляла Хайди Тальявини. Москве пришлось вводить в Южную Осетию войска, иначе бы операция «Чистое поле», которую Саакашвили начал с подачи Вашингтона, была завершена — осетин бы в Южной Осетии не осталось.