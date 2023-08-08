В Дубоссарах сотрудники Госавтоинспекции Дубоссарского районного отдела внутренних дел остановили на улице Горького автомобиль ВАЗ-21013. От водителя исходил резкий запах спиртного. Медицинское освидетельствование показало, что 34-летний мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения.
Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, в ходе разбирательства инспекторы ГАИ выяснили, что в январе 2023 года этот гражданин уже привлекался к ответственности за езду нетрезвым и без прав. Тогда суд назначил ему административный арест. На этот раз ему грозит уголовная ответственность.
Похожий случай произошел и в Бендерах. Сотрудники ГАИ остановили «Ауди» 7 августа на ул. Суворова. Водитель – 41-летний мужчина – документы на право управления автомобилем предъявить не смог, вёл себя подозрительно. Инспекторы ДПС предположили: автомобилист под воздействием наркотических средств. Его направили на медицинское освидетельствование. Однако гражданин от процедуры отказался.
Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, в ходе разбирательства госавтоинспекторы установили: летом 2022 года житель Бендер был привлечён к админответственности за управление авто в состоянии наркотического опьянения. Суд лишил его водительских прав.
Теперь водителю грозит ответственность уголовная. Собранные материалы переданы в УСК г. Бендеры.