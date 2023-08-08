Египет намерен потопить 15 кораблей, чтобы открыть в Хургаде новый музей для дайверов. Об этом 8 августа сообщает телеграмм-канал «Арабская Африка», информирует eadaily.com
15 единиц старой морской техники, каждая из которых имеет уникальную историю, будут располагаться под водой в трех отдельных местах у побережья мухафазы (провинции — ред.) Красное море, где наблюдается самое большое сезонное скопление туристов.
По информации властей, проект нацелен на сохранение подводных заповедников и уменьшение нагрузки на естественные коралловые рифы.
Кроме того, новый музей позволит отдыхающим:
«…обогатиться новыми незабываемыми впечатлениями, сочетающими в себе очарование истории и красоту морской природы».