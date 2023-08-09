Накануне в Протягайловке прошёл Открытый турнир по бочче среди параспортсменов, сообщает novostipmr.com со ссылкой на Первый Приднестровский телеканал.
Меткость и сосредоточенность – важные качества для игры в бочче. Тренировки у спортсменов проходят несколько раз в неделю. Суть игры заключается в том, чтобы бросить мяч как можно ближе к стартовому - белому - шару.
Участница турнира Дарья Раздорожная рассказала, что играть в боччу ей не составляет труда.
«Раскачиваешь просто руку и попадаешь в белый. Всё, как нам объяснял тренер», - отметила девушка.
Бочча похожа на петанк, но есть свои отличия.
Директор благотворительного фонда «Мир равных возможностей» Дмитрий Кузук пояснил, что бочча является паралимпийским видом спорта, а петанк пока ещё нет.
«Петанк всё-таки предполагает игру на открытом воздухе, на грунте, а бочча исключительно в помещении из-за дороговизны инвентаря», - рассказал директор.
Всего в турнире приняли участие 25 спортсменов из Бендер, Тирасполя и Слободзеи - юниоры и взрослые. Мероприятие провели на грант Президента. Победители получили кубки и медали.
Организатором выступил благотворительный фонд «Мир равных возможностей». Соревнования проводятся каждый месяц.
Напомним, что игра в боччу развивает интеллект, координацию и быструю реакцию.