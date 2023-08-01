фото: tsargrad, главная арена спорткомплекса "Шериф"
Приднестровский «Шериф» одержал уверенную победу над белорусским БАТЭ в первом домашнем поединке 3-го квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 5:1.
Первый гол уже на 12-й минуте с подачи Бадоло забил Дэвид Анкей – сработала быстрая трехходовка в штрафной соперника, передаёт md.tsargrad.tv
Тираспольский клуб полностью доминировал на поле, практически заперев соперника на его половине поля.
Второй мяч на 33-й минуте забил сам Седрик Бадоло, мяч которому удобно под удар покатил Пайва.
Во втором тайме, буквально на первых минутах, снова отличился Дэвид Анкей, и снова вместе с Бадоло. Им удалось в ходе быстрой контратаки обыграть 4-х белорусских защитников. Оказавшийся на острие Анкей пробил точно в дальний угол мимо защитника и вратаря.
Белорусам удалось отыграть один гол почти сразу же: Коваль неуверенно сыграл в попытке забрать мяч после углового, и практически у него из рук головой снаряд выбил Сиди Бане, отправив его в ворота мимо обескураженного голкипера.
Однако в самой концовке матча Шериф оформил настоящий нокаут сразу двумя мячами от Момо Янсане, вернувшегося в команду спустя год. 4-й гол он забил мощным ударом с острого угла, а 5-й, спустя пару минут, после перехвата и стремительной контратаки, с подачи все того же неугомонного Бадоло.
Ответная игра пройдет 17 августа в 21:00 в Венгрии на нейтральном для БАТЭ стадионе Мезёкёвешд.
В случае, если «Шериф» успешно пройдет борисовский БАТЭ, то выйдет в раунд плей-офф Лиги Европы, где поборется за выход в групповой этап с командой, проигравшей в паре «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) / «Молде» Норвегия.
Причем «Клаксвик» успел всех удивить своими необычными успехами. Команда из города с населением в 5 тысяч человек громит соперников в квалификации Лиги Чемпионов.
В первом матче 3-го раунда сенсационно обыграл «Молде» (2:1). Ранее «Клаксвик» также неожиданно для всех победил венгерский «Ференцварош» Станислава Черчесова и шведский «Хаккен».
Матчи плей-офф раунда состоятся 24 и 31 августа. Первая игра для «Шерифа» будет выездной. Успех в этом раунде обеспечит тираспольскому клубу групповой этап Лиги Европы.
В случае успеха БАТЭ тираспольский «Шериф» продолжит свой путь в плей-офф раунде Лиги Конференций. В этом случае «осы» сыграют против победителя пары «Балкани» (Косово)/«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар). В случае успеха «Шериф» пройдет в групповой этап Лиги Конференций.