Dnestr.TV

 
0

Украина строит новую ЛЭП Новоодесская-Арциз, чтобы не зависеть от МГРЭС

Украина строит новую ЛЭП Новоодесская-Арциз, чтобы не зависеть от МГРЭС

Украина запустит новую ЛЭП "Новоодесская-Арциз", чтобы не зависеть от МГРЭС, сообщает newsmd.md ссылаясь на infotag.md
Об этом говорится в программе развития Одесской области, которую утвердил областной совет. Сейчас снабжение электроэнергией этих районов с общей площадью 12,59 тыс. кв. км, осуществляется за счет Молдавской ГРЭС, находящейся в Приднестровье.

Мощность питания постоянно снижается из-за значительного износа энергетического оборудования ГРЭС или нехватки топлива. Также отсутствует привязка системы к магистральным сетям Украины. Еще одна существенная угроза надежности электроснабжения - военная агрессия России, сообщает infotag.md

Ориентировочная стоимость строительства ЛЭП, протяженностью 79,8 км, свыше 1 млрд. гривен. Также, утвержденный план предусматривает строительство новой дороги М-15 "Одесса-Рени" в обход Молдовы.

  • Вчера, 21:19
  • DTV
  • Просмотров: 45
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Саммит прошел, а долги остались
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Цены на продовольствие в Приднестровье
  • Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 ...
  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • Украина экспортировала зерновых и масличных культур бол ...
  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Саммит прошел, а долги остались
  • Олег Хоржан найден мёртвым
  • В Приднестровье хотят ввести терминалы для оплаты проез ...
  • Цены на продовольствие в Приднестровье
  • Товарооборот Украины за первое полугодие составил 49,8 ...
  • Больше совместимости с армиями НАТО и ЕС. Как будет выг ...
  • Украина экспортировала зерновых и масличных культур бол ...
  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна