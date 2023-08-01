Украина запустит новую ЛЭП "Новоодесская-Арциз", чтобы не зависеть от МГРЭС, сообщает newsmd.md ссылаясь на infotag.md Об этом говорится в программе развития Одесской области, которую утвердил областной совет. Сейчас снабжение электроэнергией этих районов с общей площадью 12,59 тыс. кв. км, осуществляется за счет Молдавской ГРЭС, находящейся в Приднестровье.
Мощность питания постоянно снижается из-за значительного износа энергетического оборудования ГРЭС или нехватки топлива. Также отсутствует привязка системы к магистральным сетям Украины. Еще одна существенная угроза надежности электроснабжения - военная агрессия России, сообщает infotag.md
Ориентировочная стоимость строительства ЛЭП, протяженностью 79,8 км, свыше 1 млрд. гривен. Также, утвержденный план предусматривает строительство новой дороги М-15 "Одесса-Рени" в обход Молдовы.