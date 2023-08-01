Новейшая консольная ультразвуковая система «Vinno E10 Vet», позволяющая осуществлять ультразвуковое исследование в условиях ветеринарной клиники, введена в эксплуатацию в столичной ветеринарной лечебнице Республиканского центра ветеринарно-санитарного и фитосанитарного благополучия.
Данная ультразвуковая система является сегодня одной из лучших в линейке приборов для оказания ветеринарных УЗИ-услуг не только на территории Приднестровья, но и в соседней Молдове. Система обеспечивает возможность проведения обследования маленьких и больших собак, кошек, лошадей, экзотических и сельскохозяйственных животных, с обработкой изображений брюшной полости, репродуктивной системы и от опорно-двигательной до сердечно-сосудистой системы, информирует newspmr.com
«Среди основных преимуществ нового аппарата УЗИ – высокое разрешение экрана, возможность детализации изображения, в том числе, органов и частей органов обследуемого животного, а также функция сохранения изображений и передача информации на внешние носители», - отмечают ветеринарные специалисты тираспольской ветеринарной лечебницы.
Они рекомендуют использование ультразвукового исследования, которое оказывает большое влияние на качество оказываемой ветеринарной помощи.
«УЗИ-процедуры являются абсолютно безопасными для организма четвероногих пациентов, не наносят повреждений клеткам, органам и тканям, а диагностическая ценность этих исследований не может быть преувеличена», - утверждают ветеринарные специалисты.
Консольная ультразвуковая система «Vinno E10 Vet» разработана на инновационной радиочастотной платформе с последующей обработкой исходных данных. Это обеспечивает более высокое и контрастное разрешение изображений. При исследовании можно без труда увидеть даже малейшие повреждения мелких животных.
Система снабжена сенсорным 10-дюймовым экраном, многофункциональными клавишами быстрого доступа, вместительным накопителем с возможностью хранения более 300 тысяч изображений, что позволяет значительно усовершенствовать рабочий процесс, повысить его эффективность и производительность.