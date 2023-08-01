На всеобщих местных выборах 5 ноября граждане впервые смогут проголосовать со своими загранпаспортами, заявил секретарь избирательной комиссии Александру Берлинский в программе "Spațiul Public" на "Радио Молдова".
При этом он также сослался на изменение Избирательного кодекса, согласно которому срок регистрации по месту жительства или временного проживания не может быть менее трех месяцев до дня проведения первого тура голосования, передает radiomoldova.md
"5 августа истекла возможность внесения каких-либо изменений относительно места жительства или прописки, но в то же время напоминаю, что в ходе этих местных выборов был расширен перечень документов, на основании которых избиратели могут голосовать. То есть до сих пор, когда речь шла об открытых на территории страны избирательных участках, избиратель мог голосовать на основании удостоверения личности и временного удостоверения личности. Теперь избиратель может голосовать и по загранпаспорту, даже если речь идет о всеобщих местных выборах. Но здесь действует и второе правило. Как избиратель я должен найти себя в основном избирательном списке", - заявил Александру Берлинский.
В то же время, руководитель аналитической группы миссии Promo-LEX Игорь Букэтару заявил, что избиратели, которые установят свое местожительство или прописку в другом избирательном округе позднее 5 августа, не смогут голосовать на всеобщих местных выборах. Точно так же эти люди не смогут голосовать даже в том населенном пункте, где они ранее проживали.
По его словам, изменение Избирательного кодекса было необходимо для предотвращения электоральной миграции.
«Совпадение или нет, но накануне выборов, например, в отдельных населенных пунктах «завышалось» число избирателей, появлялись люди и меняли место жительства. В этом смысле та искусственная миграция, тот электоральный туризм был признанным и продемонстрированным явлением. Специфика местных выборов в том, что мы будем голосовать по месту жительства или прописки. На всеобщих местных выборах граждане за границей не смогут голосовать. Вот еще один способ, наверное, через финансовые взносы, через пожертвования. Те, кто из-за рубежа, в конечном итоге могут пожертвовать конкурентам в избирательной кампании», - заявил Игорь Букэтару.
Напоминаем, что изменения в Избирательный кодекс вступили в силу в РМ с 1 января текущего года, за исключением положений, касающихся региональных выборов, которые вступят в силу с 1 января 2024 года.
***В Молдове на всеобщих местных выборах 5 ноября 2023 года будут избраны 898 примаров и 11 058 советников местных советов, из них 9 972 сельских (общинных), городских и 1 086 районных/муниципальных.Такие данные представили в Центральной избирательной комиссии Молдовы