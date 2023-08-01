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Минэкономразвития подвело итоги профессионального конкурса строителей

Минэкономразвития подвело итоги профессионального конкурса строителей
фото: mer.gospmr

Министерство экономического развития ПМР 11 августа подвело итоги традиционного республиканского конкурса «Лучшая строительная организация года».

Он проводился среди организаций строительного комплекса ПМР всех форм собственности по результатам деятельности за 2022 год. Цель конкурса — выявить наиболее эффективно работающие фирмы, а также распространить передовой опыт в сфере строительства и промышленности строительных материалов.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, по итогам конкурса лучшей строительной организацией признано открытое акционерное общество «МЭТР», лучшим производителем строительных и отделочных материалов – общество с ограниченной ответственностью «Тирнистром», лучшей проектной организацией – ООО «ВВБ Инжиниринг».

Лучшим строителем года был назван главный инженер ООО «Витан» Андрей Маевский.

Лучшим работником в отрасли производства стройматериалов признан бригадир электриков, слесарь Тираспольского кирпичного завода Петр Головатюк, лучшим проектировщиком - главный инженер проекта ООО «Энергоремстрой» Александр Баранов.

Напомним, 13 августа в Приднестровье будет отмечаться День строителя.

Минэкономразвития подвело итоги профессионального конкурса строителей
фото: mer.gospmr
  • Сегодня, 08:57
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