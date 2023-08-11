Представители молдавской диаспоры в России обратятся к президенту Республики Молдова Майе Санду с призывом возобновить конструктивный диалог с Москвой, об этом агентству РИА Новости сообщил зампредседателя молдавской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Patria ("Родина"), член республиканского совета общественной платформы "Народный Союз Молдовы" Александр Танасий, передаёт sputniknews.ru
"Ряд крупнейших организаций, формирующих молдавскую диаспору практически всех федеральных округов России, подготовили официальное обращение на имя президента республики Санду, выразив в нем озабоченность неподобающим поведением официального Кишинева по отношению к России, и осудив процесс выхода республики из соглашений СНГ. Обращение содержит призыв к немедленному возвращению к конструктивному диалогу с руководством Российской Федерации и к возрождению доброй традиционной дружбы и сотрудничества, которые многие века связывали Молдавию и Россию", — отметил Танасий.
Он подчеркнул, что обращение является реакцией проживающих в России выходцев из Молдавии на недружественные действия властей республики в отношении России и СНГ в целом.
"Речь идет как о непосредственном выходе Молдавии из целого ряда соглашений СНГ, так и о требовании официального Кишинева сократить численность сотрудников посольства России в Кишиневе, о тенденции в ограничении деятельности Российского центра науки и культуры, об ограничении деятельности российских СМИ", – пояснил Танасий.
Он выразил беспокойство, что действия официального Кишинева негативно отразятся на представителях молдавской диаспоры в России и в целом на жителях республики.
"Люди выражают тревогу по поводу активного процесса денонсации соглашений формата СНГ и требуют сохранить договоренности. Обязательно нужно восстановить исторические дружеские связи с Российской Федерацией. Мы примем все возможные меры, чтобы не допустить катастрофы в исторических дружеских молдавско-российских связях", — подчеркнул Танасий.
Он представил данные молдавских официальных структур, согласно которым в 2021 году в России временно проживали более 350 тысяч граждан Молдовыы, находившихся на официальном учете. "Реальное их количество в России значительно больше – порядка 500 тысяч человек", – сказал собеседник.