Сейсмологи сообщили 12 августа о трех землетрясениях магнитудой выше 4 в турецкой провинции Малатья на юго-востоке страны, произошедших менее чем за два часа, сообщило РИА Новости
В пятницу в Малатье произошло землетрясение магнитудой 5,3.
По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, эпицентр всех трех землетрясений залегал у города Ешилъюрт: первое магнитудой 4,8 произошло в 16.39 (время совпадает с мск), второе магнитудой 4,5 в 16.40. Третье землетрясение магнитудой 4,2 сотрясло провинцию в 18.18. Эпицентр залегал на глубине от 6 до 9 километров.
Глава управления Юнус Сезер сообщил после первых двух землетрясений, что пострадавших или разрушений не зафиксировано, информацию об отсутствии раненых подтвердил и глава минздрава Фахреттин Коджа.
Известный турецкий сейсмолог Наджи Герюр не исключил, что в районе Малатьи образовался новый разлом, так как на картах его не отмечено, а землетрясения в районе города происходят все чаще.