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В Турции менее чем за два часа случилось три землетрясения магнитудой выше 4

В Турции менее чем за два часа случилось три землетрясения магнитудой выше 4

Сейсмологи сообщили 12 августа о трех землетрясениях магнитудой выше 4 в турецкой провинции Малатья на юго-востоке страны, произошедших менее чем за два часа, сообщило РИА Новости

В пятницу в Малатье произошло землетрясение магнитудой 5,3.

По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, эпицентр всех трех землетрясений залегал у города Ешилъюрт: первое магнитудой 4,8 произошло в 16.39 (время совпадает с мск), второе магнитудой 4,5 в 16.40. Третье землетрясение магнитудой 4,2 сотрясло провинцию в 18.18. Эпицентр залегал на глубине от 6 до 9 километров.

Глава управления Юнус Сезер сообщил после первых двух землетрясений, что пострадавших или разрушений не зафиксировано, информацию об отсутствии раненых подтвердил и глава минздрава Фахреттин Коджа.

Известный турецкий сейсмолог Наджи Герюр не исключил, что в районе Малатьи образовался новый разлом, так как на картах его не отмечено, а землетрясения в районе города происходят все чаще.
  • Вчера, 21:34
  • DTV
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