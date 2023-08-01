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Турция запустила в космос первую собственную ракету

Турция запустила в космос первую собственную ракету

Турция успешно запустила в космос зондирующую ракету, предназначенную для вывода на орбиту микроспутников. Запуск осуществлялся со стартовой площадки в Игнеаде. Об этом сообщило Турецкое космическое агентство, передаёт mir24.tv

В пресс-службе агентства отметили, что ракета была разработана с использованием турецких инженерных технологий в рамках усилий по выходу страны в космическое пространство.

Пуск был испытательным. Расчетная высота, которой должна достичь ракета, составляет 550 километров.

В настоящее время турецкие ученые работают над проектом под названием «Система запуска микроспутников». Его целью является вывод устройств на высоту 300-400 километров. Запущенная ракета должна стать одной из частей этой системы. По расчетам конструкторов, она сможет выводить до 100 килограммов полезной нагрузки. Параллельно инженеры разрабатывают носитель большей грузоподъемности и дальности.

  • Сегодня, 09:57
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