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В Одесской области алабай загрыз свою хозяйку

В Одесской области алабай загрыз свою хозяйку
фото из открытых источников

В селе Табаки Болградского района алабай до смерти покусал 39-летнюю женщину. Предварительно установлено, что женщина приехала из города в деревню на дачу накормить своих собак.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области, пишет edinaya-odessa.org

Всех животных владельцы держали привязанными, кроме алабая. Как только хозяйка вошла во двор, пес бросился на нее. На место происшествия прибыли скорая медицинская помощь и полиция. Чтобы подступиться к потерпевшей и в связи с существованием угрозы жизни и здоровью людей, правоохранители вынуждены были использовать табельное огнестрельное оружие и обезвредили животное.

К сожалению, от укусов собаки потерпевшая скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи, вызванной соседями. По факту гибели женщины следователями начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай". Продолжается следствие. Устанавливаются полные данные происшествия.

Правоохранители призывают владельцев животных ответственно относиться к содержанию домашних питомцев, особенно если это собаки, принадлежащие к перечню опасных пород.

odessa-life.od.ua сообщила, что муж погибшей занимался разведением собак.

Местные жители говорят, что хозяин специально приобрел в селе дом, чтобы разводить и готовить собак для специальных боев. Несмотря на запрет на законодательство, бои бойцовских псов популярны в районе, в частности в селе Виноградовка и в самом Болграде.

  • Сегодня, 11:15
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