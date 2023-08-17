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В Тирасполе прошёл чемпионат Молдавии по гребле на байдарках и каноэ

В Тирасполе прошёл чемпионат Молдавии по гребле на байдарках и каноэ
фото: novostipmr.com

В минувшие выходные 11 и 12 августа в Тирасполе прошёл чемпионат Молдавии по гребле на байдарках и каноэ на марафонской дистанции (16,5 км).

Как сообщает Госслужба по спорту ПМР, почти все медали на счету у столичных гребцов.

Так, в категории К1 мужчины первое место занял Евгений Чебан (ТСДЮШОР), второе у Данила Ветрова (ТСДЮШОР), третье у Всеволода Сурду (УОР).

С1, мужчины – первое место: Михаил Барбул (УОР), второе - Тимур Александров (Кишинев), третье - Максим Малеванный (УОР).

К1, девушки: золото завоевала Дарья Макан (УОР), серебро у Катерины Ратниковой (Кишинев), бронза досталась Карине Киселевой (УОР).

С1, девушки: лидером стала Елена Магурян, за ней следует Андреа Параскив (обе - Кишинев).
  • Сегодня, 16:25
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