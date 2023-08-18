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ФК "Шериф" прошёл в решающий отборочный раунд Лиги Европы УЕФА

ФК "Шериф" прошёл в решающий отборочный раунд Лиги Европы УЕФА
фото из открытых источников

Неделю назад в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы тираспольский "Шериф" просто уничтожил БАТЭ из Борисова - 5:1. По сути, ответный поединок превращался в пустую формальность.

Вторая игра состоялась в Венгрии. Дело в том, что из-за санкций УЕФА против белорусских клубов матч проходит без зрителей и на нейтральном поле, в данном случае, в венгерском курортном городке Мёзекёведш.

Игра началась осторожно: тираспольчане не лезли вперед, белорусы остерегались контратак соперника. Но неожиданно красивым крученым ударом с линии штрафной Артем Концевой открывает счет. 1:0 - БАТЭ впереди, пишет kp.md

Мог восстановить паритет Рикардиньо, но его удар опять же с линии штрафной пришелся в перекладину.А затем тот же Роналдиньо с пенальти сравнивает счет, а уже в добавленное арбитром к первому тайму время в ворота номинальных хозяев был назначен еще один одиннадцатиметровый. К точке подошел Луваннор и на перерыв чемпион Молдовы ушел, ведя в счете - 2:1.

Во втором тайме БАТЭ сумел забить в самой концовке, итоговый результат - 2:2.

"Шериф" по сумме двухраундового противостояния оказался сильнее (7:3) и обеспечил себе участие в групповом раунде еврокубков. Но вот в каком - Лиги Европы или Лиги Конференций - узнаем через две недели.

Тираспольчане попали в раунд плей-офф ЛЕ и до группового раунда остался всего шаг - осталось обыграть по сумме двух матчей дерзкий фарерский "Клаксвик".

А в групповом раунде "Шериф" могут поджидать топ-клубы, уже попавшие туда - легендарный «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Вильярреал», «Реал Бетис», «Аталанта», «Рома», «Байер 04», «Тулуза» или португальский «Спортинг».

Первый матч с "Клаксвиком" состоится уже через неделю.

  • Сегодня, 08:20
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