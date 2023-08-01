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Стало известно время начала матчей между "Шерифом" и фарерским "КИ Клаксвик" в Лиге Европы
Стало известно время проведения матчей "Шерифа" в плей-офф раунде Лиги Европы против фарерского "КИ Клаксвика".
Первая игра пройдет на выезде в Торсхавне 24 августа и начнется в 21:45.
Ответная игра запланирована на 31 августа в Тирасполе. Стартовый свисток будет дан в 20:00, передает moldfootball.com.
Победитель этой пары сыграет в групповом этапе Лиги Европы, проигравшая команда - в группах Лиги Конференций.
- Сегодня, 08:53
- DTV
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