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«Шериф» сыграл вничью с «Клаксвиком» в квалификации Лиги Европы

«Шериф» сыграл вничью с «Клаксвиком» в квалификации Лиги Европы
фото из открытых источников

Тираспольский футбольный клуб «Шериф» сыграл вничью с фарерским «Клаксвиком» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Игра, проходившая в городе Торсхавн на Фарерских островах, завершилась со счетом 1:1, сообщает championat.com

Первая половина встречи ничем особенным не запомнилась. Во втором же тайме «Клаксвик» открыл счет, а затем мог и увеличить его, но тираспольчан спас голкипер Максим Коваль. Почти сразу после этого «Шериф» отыгрался: на 73-й минуте отличился нападающий Жером Нгом-Мбекели.

Ответный матч состоится через неделю, 31 августа, в Тирасполе на стадионе «Шериф», и начнётся в 20:00 мск.

Напомним, что тот, кто выиграет по сумме двух матчей, попадет в групповой этап Лиги Европы.

Проигравший отправится в групповую стадию Лиги конференций УЕФА.
  • Сегодня, 10:31
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