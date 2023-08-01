Тираспольский футбольный клуб «Шериф» сыграл вничью с фарерским «Клаксвиком» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.
Игра, проходившая в городе Торсхавн на Фарерских островах, завершилась со счетом 1:1, сообщает championat.com
Первая половина встречи ничем особенным не запомнилась. Во втором же тайме «Клаксвик» открыл счет, а затем мог и увеличить его, но тираспольчан спас голкипер Максим Коваль. Почти сразу после этого «Шериф» отыгрался: на 73-й минуте отличился нападающий Жером Нгом-Мбекели.
Ответный матч состоится через неделю, 31 августа, в Тирасполе на стадионе «Шериф», и начнётся в 20:00 мск.
Напомним, что тот, кто выиграет по сумме двух матчей, попадет в групповой этап Лиги Европы.
Проигравший отправится в групповую стадию Лиги конференций УЕФА.