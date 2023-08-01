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ДТП в Рыбнице

ДТП в Рыбнице
фото: mvdpmr.org

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР вечером 24 августа на улице Кирова в Рыбнице 63-летний водитель грузовика «Мерседес», поворачивая налево, не пропустил мотоцикл марки «Дукати», который ехал ему навстречу. Произошло столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия 18-летний водитель мотоцикла, который был в мотошлеме, получил закрытую черепно-мозговую травму и открытый перелом ноги.

На скорой пострадавшего доставили в Рыбницкую центральную районную больницу и в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Транспортные средства получили механические повреждения, помещены на штрафплощадку отделения Госавтоинспекции Рыбницкого отдела внутренних дел.

По факту ДТП проводится разбирательство. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.
  • Сегодня, 13:24
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