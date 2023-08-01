Как сообщила пресс-служба МВД ПМР вечером 24 августа на улице Кирова в Рыбнице 63-летний водитель грузовика «Мерседес», поворачивая налево, не пропустил мотоцикл марки «Дукати», который ехал ему навстречу. Произошло столкновение.
В результате дорожно-транспортного происшествия 18-летний водитель мотоцикла, который был в мотошлеме, получил закрытую черепно-мозговую травму и открытый перелом ноги.
На скорой пострадавшего доставили в Рыбницкую центральную районную больницу и в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение. Он находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Транспортные средства получили механические повреждения, помещены на штрафплощадку отделения Госавтоинспекции Рыбницкого отдела внутренних дел.
По факту ДТП проводится разбирательство. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.