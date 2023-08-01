Dnestr.TV

 
0

В ЕС вступил в силу закон, принятый для борьбы с дезинформацией в Сети

В ЕС вступил в силу закон, принятый для борьбы с дезинформацией в Сети

В Евросоюзе в пятницу вступил в силу закон о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA), призванный бороться с дезинформацией и пресекать нелегальный контент в Сети.

По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, у крупных онлайн-платформ и поисковых систем "было достаточно времени, чтобы адаптироваться к новым обязательствам", передает dw.com

В соответствии с новым законом, крупные платформы и поисковые системы с аудиторией свыше 45 млн уникальных пользователей в месяц должны будут более строго следить за размещаемым контентом и платить сборы надзорным органам.

В случае нарушения предписаний им грозят штрафы в размере до 6 процентов от ежегодного мирового оборота, при повторном нарушении возможен запрет на деятельность на территории Евросоюза.

Пока действие закона распространяется на 19 платформ и поисковых систем, в том числе AliExpress, Amazon Store, AppStore, Bing, Booking, Facebook (принадлежит корпорации Meta), Instagram, Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, X (ранее Twitter), Wikipedia, YouTube и Zalando.

Представители ЕС говорят, что в список могут быть включены и другие компании.
  • Сегодня, 19:57
  • DTV
  • Просмотров: 24
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • В Киеве предложили запретить выезд мужчин из страны пос ...
  • Представители общественного сектора прошли бесплатные к ...
  • В Одесской области из-за оползня погиб мальчик

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • В Сингапуре впервые за 20 лет казнили женщину
  • Генсек ООН Гутерриш: в мире наступила эра "глобального ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • В Киеве предложили запретить выезд мужчин из страны пос ...
  • Представители общественного сектора прошли бесплатные к ...
  • В Одесской области из-за оползня погиб мальчик
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна