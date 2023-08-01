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Захарова: РФ предостерегает Кишинев от глубокого вовлечения в процесс "поддержки" Украины

Захарова: РФ предостерегает Кишинев от глубокого вовлечения в процесс "поддержки" Украины
фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД России

Россия предостерегает официальный Кишинев от более глубокого вовлечения в процесс "поддержки" Киева, это ставит под угрозу безопасность в регионе, подчеркивается в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, информирует ТАСС

"Хотелось бы предостеречь официальный Кишинев от более глубокого вовлечения в процесс "поддержки" Украины, что не только поставит под угрозу стабильность и безопасность в регионе, но и фактически превратит Молдавию в соучастника военных преступлений киевского режима", - указала дипломат.

В России серьезно озабочены продолжающимися поставками в Молдову военного оборудования из США. Об этом 25 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она дала развернутый комментарий о нынешней ситуации в РМ.

«Очередная такая партия (американского вооружения) поступила в республику в начале августа. Согласно публикуемой в СМИ информации, речь идет об экипировке и технике для разминирования, стрелковом оружии, в т. ч. снайперских винтовках и пулеметах, различных видах гранат, а также технических средствах разведки», - отметила Мария Захарова, назвав это «провокационной накачкой Молдовы западным вооружением».

Также она обратила внимание на то, что США могут разместить на территории РМ склады с оружием, и не исключено, что затем оно вместе с другими грузами военного назначения станет направляться на Украину. Молдова в этом случае станет логистическим хабом для переброски вооружений.

«Heслучайно под приглядом США и EC и на их же средства сегодня ведется активная работа по совершенствованию критически важной железнодорожной и автотранспортной инфраструктуры Молдовы. С завидной регулярностью американские инспекторы оценивают возможности приема крупнотоннажных бортов в аэропорту Кишинева», - сказала официальный представитель МИД РФ.

Она предупредила, что вовлечение РМ в российско-украинский конфликт поставит под угрозу стабильность и безопасность в регионе и способно привести к катастрофическим последствиям.

Также Мария Захарова обратила внимание на ситуацию со свободой слова в Молдове. Здесь проблемы продолжают только нарастать.

«Помимо расширения полномочий местных спецслужб, использующих тоталитарные практики в борьбе с политическими оппонентами режима, получила законодательное оформление инициатива создания очередного инструмента подавления инакомыслия в общественном пространстве – 18 августа вступил в силу закон о Центре стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. При этом в Кишиневе не скрывают, что работа новой структуры будет направлена на противодействие "российской пропаганде"», - отметила Захарова, добавив, что молдавские власти и так «уже полностью стерилизовали информпространство от российских и неподконтрольных им местных медиаресурсов».

Представитель МИД РФ заверила, что, несмотря на решение властей РМ о радикальном сокращении состава российской дипмиссии в Кишиневе (с 70 до 25 человек), будут приложены все усилия для того, чтобы продолжить оказание необходимых российским и молдавским гражданам консульских услуг. «Хотя очевидно, что сохранить прежнюю ритмичность его (консульского отдела посольства РФ в РМ) работы будет затруднительно», - признала Мария Захарова.

«На этом фоне весьма цинично выглядят заявления президента Майи Санду и министра иностранных дел Николае Попеску о "достаточности" оставшихся в стране российских дипломатов для поддержания качественной работы дипмиссии… Нынешние молдавские власти настолько вошли в раж, что уже не в состоянии прекратить нагнетание в обществе антироссийской истерии и не желают прислушиваться к чаяниям большинства своего населения, заинтересованного в поддержании добрососедских отношений с Россией. Вина за нынешнее состояние российско-молдавских отношений в полной мере лежит на официальном Кишиневе, представители которого, увы, не отягощены чувством ответственности за будущее своего государства и поэтому так легко разрушают то, что созидалось во благо процветания наших народов не одно десятилетие.», - заключила Мария Захарова.
  • Сегодня, 20:26
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