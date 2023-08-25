Группа "Метинвест" украинского бизнесмена Рината Ахметова наладила выпуск макетов военной техники для ВСУ, призванных отвлекать и вводить в заблуждение российские войска на поле боя, сообщает 25 августа пресс-служба компании, передаёт РИА Новости
"Группа "Метинвест" Рината Ахметова наладила производство инженерных конструкций, полностью повторяющих внешний вид радиолокационных станций и артиллерийских орудий. Эти макеты вводят (российские войска - ред.) в заблуждение... "Метинвест" ... передал ВСУ уже более 250 таких макетов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
По словам операционного директора группы "Метивест" Александра Мироненко, компания получила запрос от ВСУ на изготовление таких макетов в 2022 году.
В компании рассказывают, что главная цель использования «обманок» - добиться, чтобы российская армия тратила дорогостоящие высокоточные снаряды и барражирующие боеприпасы на них, принимая их за настоящую военную технику, пишет topwar.ru
По утверждению украинской прессы, «обманки» полностью воспроизводят внешний вид и габариты радиолокационных станций, артиллерийских систем, бронетехники. Они уже не первый раз становятся целью российских ударов, отмечают украинские обозреватели.