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На Украине начали выпускать макеты военной техники для отвлечения ВС России

На Украине начали выпускать макеты военной техники для отвлечения ВС России
фото: topwar.ru

Группа "Метинвест" украинского бизнесмена Рината Ахметова наладила выпуск макетов военной техники для ВСУ, призванных отвлекать и вводить в заблуждение российские войска на поле боя, сообщает 25 августа пресс-служба компании, передаёт РИА Новости

"Группа "Метинвест" Рината Ахметова наладила производство инженерных конструкций, полностью повторяющих внешний вид радиолокационных станций и артиллерийских орудий. Эти макеты вводят (российские войска - ред.) в заблуждение... "Метинвест" ... передал ВСУ уже более 250 таких макетов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

По словам операционного директора группы "Метивест" Александра Мироненко, компания получила запрос от ВСУ на изготовление таких макетов в 2022 году.

В компании рассказывают, что главная цель использования «обманок» - добиться, чтобы российская армия тратила дорогостоящие высокоточные снаряды и барражирующие боеприпасы на них, принимая их за настоящую военную технику, пишет topwar.ru

По утверждению украинской прессы, «обманки» полностью воспроизводят внешний вид и габариты радиолокационных станций, артиллерийских систем, бронетехники. Они уже не первый раз становятся целью российских ударов, отмечают украинские обозреватели.
  • Сегодня, 21:15
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