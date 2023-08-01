Граждане третьих стран, желающие подать заявление на получение визы, должны оплатить сбор за шенгенскую визу в размере 80 евро. Этот сбор обычно распространяется на всех граждан третьих стран, за исключением граждан Армении, Азербайджана и Косово, которым приходится платить немного меньше (35 евро), а больше всего платит Гамбия (120 евро).
По данным Шенгенской статистики, в тройку граждан, которые больше всего заплатили за визовые заявления в 2022 году, входят турки, русские и индийцы, причем эти три страны вместе подали более 2,1 миллиона заявлений на получение визы.
Граждане Турции заплатили 62,2 миллиона евро только за заявления на получение визы в 2022 году, представляя страну с самыми высокими расходами, сообщает SchengenVisaInfo.com.
Следующие за ними граждане России и Индии, они потратили около 55 миллионов и 53,7 миллионов долларов на получение визы, в то время как около 121 188 заявителям из Индии было отказано. Это означает, что почти 9,7 миллиона евро были потеряны, поскольку отказ в выдаче визы не может быть возмещен каким-либо образом.
Эти показатели ниже для граждан Турции, поскольку процент отказов для этих заявителей был ниже – 120 876 заявлений были отклонены, что привело к потере 9,6 миллионов евро, в то время как россияне, у которых был самый низкий процент отказов из трех, понесли наименьшие потери, около 5,5 миллионов евро.
Однако случай с заявителями из Марокко и Алжира далек от этой отметки, поскольку они получили самые отрицательные ответы на свои заявления на получение визы. В частности, 28,2 % всех заявлений или 119 346 запросов на получение шенгенской визы, поданных гражданами Марокко, были отклонены, что привело к убыткам в размере 9,5 миллионов евро.
Но гражданами, которые понесли самые большие потери, несмотря на то, что они не подали наибольшее количество заявлений, являются алжирцы, которые потратили 31,3 миллиона евро на заявления на получение шенгенской визы, из которых 14,3 миллиона евро ушли в никуда, поскольку 179 409 заявлений были отклонены. Алжирцы также получили самые отрицательные ответы на свою заявку на 2022 год.
Список других стран, которые больше всего потратили на получение виз в 2022 году, замыкают Саудовская Аравия, Великобритания и Таиланд, которые тратят 28,6 млн., 22,5 млн. и 16,6 млн. долларов соответственно.
С другой стороны, жители Эмират и Туниса вместе потратили 28,3 миллиона евро, в то время как тунисцы получили больше отклоненных заявок, что указывает на то, что они стали свидетелями того, как больше денег ушло в никуда– 48 909 отклоненных заявок или 3,9 миллиона евро убытков.