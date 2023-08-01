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В Управлении ЗАГС города Бендеры назвали популярные имена новорождённых

В Управлении ЗАГС города Бендеры назвали популярные имена новорождённых

С начала 2023 года Бендерским Управлением ЗАГС выдано 332 свидетельства о рождении. Новорождённых мальчиков на 16 больше, чем девочек.

Топ-3 среди мальчиков: Александр, Максим и Захар, у девочек — Дарья, Ксения и София, передает «Бендеры Инфо».

И хотя мода давать детям редкие и необычные имена прошла, есть и такие, которые определённо будут выделяться. В Бендерах теперь живут Кассандра, Естера и Патрисия, а ещё Эрик, Эмин и Елисей.

С начала 2023 года Бендерским Управлением ЗАГС выдано 332 свидетельства о рождении. Новорождённых мальчиков на 16 больше, чем девочек.
  • Вчера, 20:29
  • DTV
  • Просмотров: 59
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