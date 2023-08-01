Чтобы вывезти из страны сумму от 10 тысяч до 50 тысяч евро, физическое лицо должно предъявить таможне разрешение Национального банка Молдовы (НБМ). Для получения этого разрешения заявитель должен подать заявление в Национальный банк Молдовы с приложением ряда документов. Акт выдается бесплатно.
«Необходимость предъявить на границе разрешение, выданное Национальным банком Молдовы на вывоз денежных средств из Республики Молдова физическими лицами-резидентами или нерезидентами, возникает в ситуации, когда сумма превышает стоимость 10 тысяч евро, но не превышает 50 тысяч евро», - сообщает BNM, передает noi.md ссылаясь на Radio Chisinau.
Вместе с заявлением лицо должно представить в НБМ документ, удостоверяющий личность. Речь идет о документе, удостоверяющем личность, в котором уполномоченными органами применяется выездная виза из Республики Молдова, или в паспорте, выданном гражданину Республики Молдова или лицу без гражданства для выезда из/въезда в Республику Молдова или национальный паспорт иностранного гражданина. Также представляются документы, подтверждающие право собственности на запрошенные к авторизации денежные суммы, такие как, например, договор купли-продажи недвижимости, ценных бумаг, свидетельство о наследстве и т.п. Справка об отсутствии задолженности перед национальным публичным бюджетом, выданная налоговым органом Республики Молдова не ранее, чем за 5 рабочих дней до даты подачи в НБМ запроса на выдачу разрешения и не ранее на следующий день после совершения сделки купли-продажи товаров или иной сделки, в результате которой были получены денежные средства. Если физическое лицо считает, что необходимы другие документы, оно представляет их.
НБМ принимает решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления. В то же время, в контексте обеспечения соблюдения законодательства о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, НБМ имеет право запросить заключение компетентного органа об отсутствии или наличии подозрительного характера источника финансовых средств, на время которого административная процедура приостанавливается.
Правовыми основаниями для отказа в выдаче разрешения являются представление документов, содержащих недостоверную или противоречивую информацию, а также несоблюдение заявителем разрешительных условий, установленных НБМ. Таким же образом разрешение не выдается, если компетентные органы представят информацию, указывающую на наличие подозрительного характера источника финансовых средств, которые будут использоваться для осуществления валютной операции, подлежащей разрешению, или деятельности заявителя в контексте обеспечения соблюдения законодательства о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Решение об отказе также может быть принято, если НБМ обнаружит ситуацию значительного нетто-спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке, усугубленную валютной операцией, на которую запрашивается разрешение, а также другие ситуации, которые могут иметь существенное негативное влияние на обеспечение стабильности внутреннего валютного рынка и (или) по реализации валютной политики государства.
Физическое лицо обязано в письменной форме задекларировать денежные средства, превышающие сумму 10 тысяч евро (ее эквивалент во всех валютах). Сумма, разрешенная для снятия наличных денег с территории Республики Молдова, составляет 50 тысяч евро или ее эквивалент. Если сумма превышает 50 тысяч евро, допускается только банковский перевод.