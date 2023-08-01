Автобус с 73 гражданами Республики Молдова, направлявшимися на отдых в Болгарию, столкнулся с прицепом фуры, стоявшим на обочине дороги. Авария произошла между городами Инсурэцей и Бэрэгану. Пострадали 22 человека, в том числе дети, сообщает point.md ссылаясь на digi24.ro
В 00:40 был активирован Красный план вмешательства. На место происшествия были отправлены машины скорой помощи.
Автобус направлялся в места отдыха в Болгарии. В районе города Инсурэцей он столкнулся с припаркованным прицепом фуры, у которого были соответствующие обозначения.
Вчера фура также попала в аварию. Поскольку прицеп загружен зерном, его невозможно было отбуксировать с места происшествия, поэтому его оттянули на обочину дороги, но пометили, что его можно отбуксировать сегодня.
Пострадали 22 человека, в том числе дети. Некоторые получили серьезные травмы, у других легкие травмы, все проходят медицинское обследование.
Движение в этом районе было заблокировано даже в субботу утром, поскольку проводятся расследования, и там было много людей, нуждающихся в медицинской помощи.
В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции подтвердили, что автобус с гражданами Молдовы попал в ДТП в Румынии.
По данным ведомства, в транспортном средстве, направлявшемся в Болгарию, находилось 70 пассажиров. В результате ДТП пострадало 19 человек – 18 взрослых и один несовершеннолетний. В уездную больницу Брэилы госпитализированы 6 пассажиров, в том числе 11-летний ребенок, сообщает rupor.md
Два человека находятся под следствием. Состояние пострадавших оценивают как удовлетворительное.
В МИДЕИ уточнили, что остальных пассажиров разместили в Доме культуры в селе Бэрэгану, где произошло ДТП. Им предложили воду и еду. Транспортная компания должна предоставить другой автобус, который заберет людей.