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Автобус с гражданами РМ столкнулся с прицепом фуры в Румынии: есть пострадавшие

Автобус с гражданами РМ столкнулся с прицепом фуры в Румынии: есть пострадавшие
FOTO: Facebook Bahor Gina

Автобус с 73 гражданами Республики Молдова, направлявшимися на отдых в Болгарию, столкнулся с прицепом фуры, стоявшим на обочине дороги.
Авария произошла между городами Инсурэцей и Бэрэгану. Пострадали 22 человека, в том числе дети, сообщает point.md ссылаясь на digi24.ro

В 00:40 был активирован Красный план вмешательства. На место происшествия были отправлены машины скорой помощи.

Автобус направлялся в места отдыха в Болгарии. В районе города Инсурэцей он столкнулся с припаркованным прицепом фуры, у которого были соответствующие обозначения.

Вчера фура также попала в аварию. Поскольку прицеп загружен зерном, его невозможно было отбуксировать с места происшествия, поэтому его оттянули на обочину дороги, но пометили, что его можно отбуксировать сегодня.

Пострадали 22 человека, в том числе дети. Некоторые получили серьезные травмы, у других легкие травмы, все проходят медицинское обследование.

Движение в этом районе было заблокировано даже в субботу утром, поскольку проводятся расследования, и там было много людей, нуждающихся в медицинской помощи.

В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции подтвердили, что автобус с гражданами Молдовы попал в ДТП в Румынии.

По данным ведомства, в транспортном средстве, направлявшемся в Болгарию, находилось 70 пассажиров. В результате ДТП пострадало 19 человек – 18 взрослых и один несовершеннолетний. В уездную больницу Брэилы госпитализированы 6 пассажиров, в том числе 11-летний ребенок, сообщает rupor.md

Два человека находятся под следствием. Состояние пострадавших оценивают как удовлетворительное.

В МИДЕИ уточнили, что остальных пассажиров разместили в Доме культуры в селе Бэрэгану, где произошло ДТП. Им предложили воду и еду. Транспортная компания должна предоставить другой автобус, который заберет людей.
  • Вчера, 20:39
  • DTV
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