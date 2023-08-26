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В Индии ввели ограничения на поставки риса для продовольственной безопасности

В Индии ввели ограничения на поставки риса для продовольственной безопасности
Фото: Shutterstoke

Индия приняла решение ввести дополнительные ограничения на поставки риса с целью попытаться обеспечить свою продовольственную безопасность. Об этом сообщает gazeta.ru ссылаясь на агентство Bloomberg.

Этот шаг Индии, возможно, еще серьезнее сократит мировые поставки зерна.

Стало известно, что правительство страны ввело 20% экспортную пошлину на рис и ограничило около 80% его поставок за рубеж.

При этом официальной причиной установленных ограничений называется обеспечение продовольственной безопасности Индии.

В связи с тем, что Индия обладает статусом крупнейшего экспортера риса, цены на него на мировых рынках, возможно, начнут расти.

«Благодаря этому шагу внутренние цены упадут, и это поможет правительству контролировать продовольственную инфляцию», — уверен президент Ассоциации экспортеров риса Кришна Рао.

Индийские власти добавили, что экспортерам, имевшим соглашения до введения нового правила, по-прежнему будет разрешено отгружать зерно.

  • Вчера, 20:53
  • DTV
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