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Первенство по гребле

Первенство по гребле
фото: dubossary.ru

На базе СДЮСШОР гребли в преддверии Дня Республики прошло Открытое первенство по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования стали последними на воде в этом сезоне.

На параде открытия с приветственным словом ко всем спортсменам обратился и.о. главы Государственной администрации г. Дубоссары и Дубоссарского района Евгений Дабижа, пожелав участникам отличных стартов, гладкой воды, побед и удачи, передаёт пресс-служба Дубоссарской госадминистрации

Соревнования проводились при поддержке МУ «Дубоссарское УФКСиТ», начальник управления Владимир Власов пожелал спортсменам успешного выступления.

На первенстве выступали команды из Рыбницы, Бендер, Днестровска, Тирасполя, Григориополя, Оргеева и Дубоссар. Были заявлены 5 возрастных категорий участников: 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 годов рождения. Спортсмены выступали на дистанции 200м – в одиночках и в байдарках-двойках на дистанции 500м. В каждой группе спортсменов были проведены полуфиналы, где отобрались сильнейшие в финал.

Зрелищные заезды были среди девушек-каноисток, практически полностью состояли из дубоссарских спортсменок. В заезде на каноэ-двойках девушки заняли все призовые места – это Адриана Тимуш, Мария Верлан, Даниела Данаклаки, Мария Тимуш, Михаела Маковей, Алина Чебан.

В этом году в соревнования такого ранга были включены заезды самых юных спортсменов 2014 г.р., состоялся дебют маленьких гребцов. Среди них в байдарке-одиночке весь пьедестал заняли дубоссарские воспитанники: 1 место — Матвей Чумак, 2 — Арсений Дабижа, 3 — Кирилл Анохин.

Абсолютные чемпионы: среди девушек 2010-2011 г.р. – Марина Морозан, завоевавшая в байдарке-одиночке и в двойке 2 золотые медали; среди юношей 2010- 2010г.р. Иван Владимиров завоевал 2 золота, Егор Луполов (2013г.р.) тоже стал обладателем 2 золотых медалей.

Победители и призеры были награждены медалями и почетными грамотами.

Всего дубоссарские гребцы завоевали 40 медалей различного достоинства: 14 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.
Первенство по гребле

Первенство по гребле

Первенство по гребле

Первенство по гребле

Первенство по гребле

Первенство по гребле

Первенство по гребле

Первенство по гребле

Первенство по гребле

Первенство по гребле
фото: dubossary.ru
  • Сегодня, 20:49
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