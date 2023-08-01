На базе СДЮСШОР гребли в преддверии Дня Республики прошло Открытое первенство по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования стали последними на воде в этом сезоне.
На параде открытия с приветственным словом ко всем спортсменам обратился и.о. главы Государственной администрации г. Дубоссары и Дубоссарского района Евгений Дабижа, пожелав участникам отличных стартов, гладкой воды, побед и удачи, передаёт пресс-служба Дубоссарской госадминистрации
Соревнования проводились при поддержке МУ «Дубоссарское УФКСиТ», начальник управления Владимир Власов пожелал спортсменам успешного выступления.
На первенстве выступали команды из Рыбницы, Бендер, Днестровска, Тирасполя, Григориополя, Оргеева и Дубоссар. Были заявлены 5 возрастных категорий участников: 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 годов рождения. Спортсмены выступали на дистанции 200м – в одиночках и в байдарках-двойках на дистанции 500м. В каждой группе спортсменов были проведены полуфиналы, где отобрались сильнейшие в финал.
Зрелищные заезды были среди девушек-каноисток, практически полностью состояли из дубоссарских спортсменок. В заезде на каноэ-двойках девушки заняли все призовые места – это Адриана Тимуш, Мария Верлан, Даниела Данаклаки, Мария Тимуш, Михаела Маковей, Алина Чебан.
В этом году в соревнования такого ранга были включены заезды самых юных спортсменов 2014 г.р., состоялся дебют маленьких гребцов. Среди них в байдарке-одиночке весь пьедестал заняли дубоссарские воспитанники: 1 место — Матвей Чумак, 2 — Арсений Дабижа, 3 — Кирилл Анохин.
Абсолютные чемпионы: среди девушек 2010-2011 г.р. – Марина Морозан, завоевавшая в байдарке-одиночке и в двойке 2 золотые медали; среди юношей 2010- 2010г.р. Иван Владимиров завоевал 2 золота, Егор Луполов (2013г.р.) тоже стал обладателем 2 золотых медалей.
Победители и призеры были награждены медалями и почетными грамотами.
Всего дубоссарские гребцы завоевали 40 медалей различного достоинства: 14 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.