Dnestr.TV

 
0

Приднестровские ориентировщики вернулись с медалями чемпионата Юго-Восточной Европы

Приднестровские ориентировщики вернулись с медалями чемпионата Юго-Восточной Европы
фото: radio1pmr

Тираспольский ориентировщик впервые стал призером чемпионата Юго-Восточной Европы.

В состязаниях, которые прошли в Боснии и Герцеговине, участвовала большая команда из Молдавии. Как отмечает Радио 1, в этом году не смогли поехать лидеры сборной Галина Рыбедюк и Анатолий Фомичёв.

Среди тех, кто участвовал в состязаниях, особо отличились Артем Бабич (группа 15-16 лет) и Ольга Чекан (55+). Целеустремленный и очень мотивированный Артем Бабич наконец добрался до пьедестала. У него три серебряные медали: на длинной, средней дистанциях и в эстафете


Ольга Чекан, у которой открылось второе дыхание, взяла медали во всех видах (4), в том числе и золото (длинная).

С медалями также вернулись Виктория Носенко (U16, длинная, серебро) и Василий Фомичёв («Элита», средняя, бронза).

Призером стала и самая возрастная участница Лариса Погорлецкая. Несколько спортсменов заняли 4-е место.

Кроме того, спортсмены группы «Элита» поднялись на подиум в эстафетах. Иван Фомичёв показал лучшее время дня из всех участников.

Приднестровские ориентировщики вернулись с медалями чемпионата Юго-Восточной Европы
фото: radio1pmr
  • Сегодня, 14:17
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • В Киеве предложили запретить выезд мужчин из страны пос ...
  • В Одесской области из-за оползня погиб мальчик
  • В отелях Киево-Печерской лавры вместо паломников размес ...
  • Во Львове эксгумируют останки советских солдат
  • Минэкономразвития подвело итоги профессионального конку ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • 29.07.1992г. - День ввода Миротворческих сил России в П ...
  • Новый мост через Днестровский лиман построят в Одесской ...
  • Молдавская диаспора в России призывает Майю Санду возоб ...
  • В Украине появилась новая медаль для военных
  • Киев опубликовал разъяснения к "формуле мира" Зеленск ...
  • В Киеве предложили запретить выезд мужчин из страны пос ...
  • В Одесской области из-за оползня погиб мальчик
  • В отелях Киево-Печерской лавры вместо паломников размес ...
  • Во Львове эксгумируют останки советских солдат
  • Минэкономразвития подвело итоги профессионального конку ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна