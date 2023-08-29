Тираспольский ориентировщик впервые стал призером чемпионата Юго-Восточной Европы.
В состязаниях, которые прошли в Боснии и Герцеговине, участвовала большая команда из Молдавии. Как отмечает Радио 1, в этом году не смогли поехать лидеры сборной Галина Рыбедюк и Анатолий Фомичёв.
Среди тех, кто участвовал в состязаниях, особо отличились Артем Бабич (группа 15-16 лет) и Ольга Чекан (55+). Целеустремленный и очень мотивированный Артем Бабич наконец добрался до пьедестала. У него три серебряные медали: на длинной, средней дистанциях и в эстафете
Ольга Чекан, у которой открылось второе дыхание, взяла медали во всех видах (4), в том числе и золото (длинная).
С медалями также вернулись Виктория Носенко (U16, длинная, серебро) и Василий Фомичёв («Элита», средняя, бронза).
Призером стала и самая возрастная участница Лариса Погорлецкая. Несколько спортсменов заняли 4-е место.
Кроме того, спортсмены группы «Элита» поднялись на подиум в эстафетах. Иван Фомичёв показал лучшее время дня из всех участников.