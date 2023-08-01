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Обновлённый учебно-тренировочный комплекс открыли в Рыбнице

Обновлённый учебно-тренировочный комплекс открыли в Рыбнице
фото: mvdpmr.org

Учебно-тренировочный комплекс (УТК) на севере Приднестровья действует несколько лет. Совершенствуя физическую форму, здесь постоянно тренируются пожарные и спасатели подразделений северной зоны Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР.

На открытие обновлённого УТК 30 августа прибыли министр внутренних дел ПМР, заместитель министра-начальник Главного управления по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР, а также глава государственной администрации Рыбницы, сообщила пресс-служба МВД ПМР

Здесь к уже имеющимся тренировочным модулям добавили несколько новых, в том числе «огневой симулятор» с дымокамерой. Он позволит моделировать условия пожара: задымление, высокую температуру, открытое пламя, тепловое излучение. В нём огнеборцы будут совершенствовать морально-физическую подготовку.

Новые тренажёры – «распил древесного завала» и «металлическая дверь» – появились для спасателей. Здесь специалисты оттачивают навыки работы с электроинструментами. Именно это чаще всего необходимо сотрудникам АСП при распиле деревянных и металлических конструкций во время ликвидации чрезвычайных происшествий.

В завершение встречи министр внутренних дел обратился к личному составу, поблагодарил за самоотверженный труд. «Спасатели и пожарные должны чётко понимать, с какими опасностями они могут столкнуться в работе. Морально и физически они обязаны быть готовы к любым нештатным ситуациям, – подчеркнул руководитель правоохранительного ведомства. – Этот учебно-тренировочный комплекс даёт именно такую профессиональную подготовку».

Обновлённый учебно-тренировочный комплекс открыли в Рыбнице

Обновлённый учебно-тренировочный комплекс открыли в Рыбнице

Обновлённый учебно-тренировочный комплекс открыли в Рыбнице

Обновлённый учебно-тренировочный комплекс открыли в Рыбнице

Обновлённый учебно-тренировочный комплекс открыли в Рыбнице
фото: mvdpmr.org
  • Вчера, 20:10
  • DTV
  • Просмотров: 49
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