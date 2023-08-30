В Молдове расширится список пунктов таможенного пропуска нефтепродуктов, ввозимых автомобильным, железнодорожным и морским транспортом, информирует Sputnik
Соответствующий законопроект кабинет министров одобрил на своем заседании 30 августа.
"В целях облегчения дорожного движения на пунктах пересечения границы и разгрузки, использующихся для импорта нефтепродуктов, законопроект предусматривает расширение списка КПП для ввоза нефтепродуктов, которое вступит в силу после снятия чрезвычайного положения на всей территории Молдовы"- говорится в документе на сайте правительства.
Предложенный по инициативе Минфина документ предусматривает достройку пунктов пропуска через границу, позволяющую ввоз нефтепродуктов:
В настоящее время ввоз нефтепродуктов железнодорожным транспортом разрешен через следующие пункты пропуска для въезда на таможенную территорию Республики Молдова: Окница, Кучурган, Этулия, Джурджулешты и Унгены.
Автотранспортом - только через пункты пропуска Леушены-Албица, Тудора-Староказачье, Атаки-Могилев-Подольский и Первомайск-Кучурган.