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В Молдове станет больше пунктов пропуска через границу для ввоза нефтепродуктов

В Молдове станет больше пунктов пропуска через границу для ввоза нефтепродуктов

В Молдове расширится список пунктов таможенного пропуска нефтепродуктов, ввозимых автомобильным, железнодорожным и морским транспортом, информирует Sputnik

Соответствующий законопроект кабинет министров одобрил на своем заседании 30 августа.

"В целях облегчения дорожного движения на пунктах пересечения границы и разгрузки, использующихся для импорта нефтепродуктов, законопроект предусматривает расширение списка КПП для ввоза нефтепродуктов, которое вступит в силу после снятия чрезвычайного положения на всей территории Молдовы"- говорится в документе на сайте правительства.

Предложенный по инициативе Минфина документ предусматривает достройку пунктов пропуска через границу, позволяющую ввоз нефтепродуктов:

Джурджулешты-Галац;

Кагул-Оанча;

Скулень-Скулень;

Мирное-Табаки ;

Вулканешты-Виноградовка;

Джурджулешты-Рени (автомобильным транспортом);

Бессарабка-Серпнево-1 (железнодорожным транспортом);

Джурджулешты-Порт (морским транспортом).

В настоящее время ввоз нефтепродуктов железнодорожным транспортом разрешен через следующие пункты пропуска для въезда на таможенную территорию Республики Молдова: Окница, Кучурган, Этулия, Джурджулешты и Унгены.

Автотранспортом - только через пункты пропуска Леушены-Албица, Тудора-Староказачье, Атаки-Могилев-Подольский и Первомайск-Кучурган.
  • Вчера, 20:22
  • DTV
  • Просмотров: 51
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