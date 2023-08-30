Венгрия и Сербия после подрыва трубопровода «Северный поток» предупредили, что посягательство на маршруты получения российского газа будет рассматриваться как повод для войны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, уточнив, что позиция стран была услышана, сообщает kommersant.ru
Эту тему он обсудил в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону, опубликованном в Х (Twitter).
Орбан не стал уточнять, кому было адресовано предупреждение, но отметил, что речь не идет о России.
«Вместе с премьер-министром Сербии мы дали очень ясно понять, что если кто-то захочет сделать с южным коридором то же самое, что было сделано с северным, то мы будем считать это поводом для войны, террористической атакой и немедленно отреагируем», — пообещал венгерский премьер.
Взрывы на «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Россия считает инциденты актами международного терроризма.
Политолог оценил слова Орбана о последствиях в случае атаки на газопроводы
Заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможности начать войну в случае угрозы трубопроводам, через которые государство получает российский газ, может быть предупреждением Украине. Об этом политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев заявил 30 августа, сообщает iz.ru
«Орбан показывает большую решительность, чем может показать Венгрия, будучи небольшой страной. Это можно трактовать в двух вещах. Первая — это предупреждение Украине. Понятно, что если что-то произойдет с «Турецким потоком», то думать будут на Украину. Это может означать, что Венгрия сможет ввести войска в районы Закарпатья, населенные венграми, в качестве ответной меры», — рассказал Трухачев в беседе с телеканалом «Звезда».
Он добавил, что вторая интерпретация слов венгерского премьера заключается в том, что он заручился поддержкой Китая и нейтралитетом Турции. В этом случае Пекин поддержит возможные действия Венгрии в Закарпатье.
Также это заявление Орбана может быть элементом торга с Евросоюзом (ЕС), с которым у государства натянутые отношения. Тогда подобные слова могут означать, что Венгрия в случае необходимости продолжит свое сближение с Китаем.
В бундестаге считают, что власти ФРГ не планируют всерьез заниматься расследованием диверсий и восстанавливать газопроводы Ранее в этот день Орбан заявил, что Венгрия расценит атаку на южный маршрут импорта российского газа как повод для войны.
По его словам, Венгрия сразу же назвала подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» актом терроризма, а отсутствие такой же реакции у Германии — проявлением дефицита суверенитета.
Политик отметил, что вместе с премьер-министром Сербии Аной Брнабич они дали понять, что посчитают поводом для войны посягательство на южный коридор, по которому газ поступает из России по южному коридору Турция – Болгария – Сербия – Венгрия. Орбан не уточнил, кому адресовано это послание, однако указал, что не имел в виду Россию. Он подчеркнул, что его заявление понятно для того, кому оно было адресовано.
11 августа американский журналист Сеймур Херш, известный своим расследованием диверсии на газопроводах, отметил, что власти ФРГ в лице канцлера Олафа Шольца знали о намерении американского президента Джо Байдена уничтожить экономику Германии путем разрушения СП.
Позднее, 25 августа, газета Spiegel и телеканал ZDF со ссылкой на источники уточнили, что след преступления ведет на Украину, а доказательств вины России в произошедшем нет. По словам собеседников, Германия не приняла мер по защите газопроводов, несмотря на то что военная разведка Нидерландов получила информацию о готовящейся атаке группой из шести человек.
Кроме того, 28 августа немецкий депутат Штеффен Котре заявил, что правительство ФРГ замалчивает расследование взрывов на газопроводах СП. Он отметил, что западные спецслужбы не могли не знать, как произошла атака на «Северный поток». Он предполагает, что за этим стоят США. Помимо этого, по его мнению, спецслужбы Швеции и Дании не хотят сотрудничать с немецкой, пишет iz.ru