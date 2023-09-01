Тираспольский футбольный клуб "Шериф" в решающем матче квалификации обыграл на домашнем стадионе фарерский "Клаксвик" со счетом 2:1 (3:2 по сумме двух встреч).
Первый гол "Шериф" забил на 16-й минуте – с пенальти отличился Энрике Луваннор, пишет sputniknews.ru.
Спустя 18 минут фарерский клуб сравнял счет.
Второй мяч в ворота "Клаксвика" на 74-й минуте отправил Армеля Зоури.
"ФК "Шериф" одержал 50-ю победу в еврокубковых клубных турнирах. Победa над фарерским "Клаксвиком" (2:1) стала для нашего клуба юбилейной. Всего сыгран 161 матч в еврокубках: 50 побед, 45 ничьих, 66 поражений. Разница мячей – 151-170. Энрике Луваннор забил 150-й гол "Шерифа" в еврокубках", – отметили в пресс-службе тираспольского клуба.
Своих соперников по групповой стадии ЛЕ «Шериф» узнает 1 сентября. Жеребьевка состоится в Монако в 14:00.