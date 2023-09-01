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ФК "Шериф" обыграл "Клаксвик" и вышел в групповой этап Лиги Европы

ФК "Шериф" обыграл "Клаксвик" и вышел в групповой этап Лиги Европы
Фото: Miroslav Rotari

Тираспольский футбольный клуб "Шериф" в решающем матче квалификации обыграл на домашнем стадионе фарерский "Клаксвик" со счетом 2:1 (3:2 по сумме двух встреч).

Первый гол "Шериф" забил на 16-й минуте – с пенальти отличился Энрике Луваннор, пишет sputniknews.ru.

Спустя 18 минут фарерский клуб сравнял счет.

Второй мяч в ворота "Клаксвика" на 74-й минуте отправил Армеля Зоури.

"ФК "Шериф" одержал 50-ю победу в еврокубковых клубных турнирах. Победa над фарерским "Клаксвиком" (2:1) стала для нашего клуба юбилейной. Всего сыгран 161 матч в еврокубках: 50 побед, 45 ничьих, 66 поражений. Разница мячей – 151-170. Энрике Луваннор забил 150-й гол "Шерифа" в еврокубках", – отметили в пресс-службе тираспольского клуба.

Своих соперников по групповой стадии ЛЕ «Шериф» узнает 1 сентября. Жеребьевка состоится в Монако в 14:00.
  • Сегодня, 11:48
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