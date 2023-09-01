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Приднестровские кикбоксеры успешно выступили на чемпионате Европы

Приднестровские кикбоксеры успешно выступили на чемпионате Европы

С 25 августа по 2 сентября в турецком Стамбуле проходил чемпионат Европы по кикбоксингу WAKO среди кадетов и юниоров.

В соревнованиях приняли участие 1 584 спортсмена из 38 стран.

В составе сборной Молдовы участвовали приднестровские спортсмены, представляющие РОО «Национальная федерация кикбоксинга и муай тай Приднестровья», РОО ФСО «Динамо-центр», сообщает novostipmr.com.

Триумфально выступила рыбницкая кикбоксерская дружина под руководством Заслуженного тренера ПМР Руслана Костюка. Его спортсмены, представляющие Рыбницкий спортивный клуб рукопашного боя и традиционного карате, завоевали 3 золотые медали первенства Европы. Чемпионами Европы по кикбоксингу WAKO 2023 стали Даниил Максименко в весовой категории до 37 кг в разделе кик-лайт среди кадетов, Кирилл Сапрыгин в весовой категории до 47 кг в разделе кик-лайт среди кадетов и Дмитрий Венгер в весовой категории до 45 кг в разделе лоу-кик среди юниоров.

Серебро в нашу копилку принес Илья Ханкевич в весовой категории до 63,5 кг в разделе фулл-контакт среди юниоров. Спортсмен представляет бендерский спортивный клуб «Крепость». Подготовил его Игорь Байбара.

Воспитанник столичного спортивного клуба «Академия кикбоксинга» Алексей Чилей завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг в разделе лоу-кик. Тренеры, подготовившие спортсмена: Иван Деркаченко и Никита Левушкин.
  • Сегодня, 09:20
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