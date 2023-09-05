В Венгрии прошел международный турнир по спортивной акробатике Budapest Cup. В нем приняли участие спортсмены из 12 стран, в том числе воспитанники Тираспольской СДЮШОР №4.
Как сообщила Госслужба по спорту ПМР, смешанная пара Геннадий Измайлов и Арина Богатая заняла первое место в старшей возрастной группе (сеньоры), в программе AGE 11-16 золотые медали завоевала мужская пара в составе Никиты Продиуса и Артема Утюмова, по программе Youth лучшей стала мужская пара в составе Кирилла Лоянича и Романа Янова.
По самой многочисленной по количеству участников программе 12-18-летних выступавшие акробаты вышли в финал, приднестровская тройка в составе Валерии Насущной, Анны Безбабченко и Ксении Сафоновой в упорной борьбе заняли 4-е место.
Среди женских пар Кира Митрофаненко и Ева Попович заняли 4-е место, Светлана Гаврилюк и Николетта Великаненко 6-е, смешанная пара Вадим и Мирослава Голубовы – 4-е место. Смешанная пара в составе Максима Новикова и Киры Фокша завоевала бронзовые медали по программе Youth.