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Джокович установил мировой рекорд

Джокович установил мировой рекорд
фото: Julio Cortez/AP

Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в 47-й раз вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Он обошёл по этому показателю завершившего карьеру представителя Швейцарии Роджера Федерера и стал единоличным рекордсменом по числу полуфиналов турниров «Большого шлема», сообщает championat.com

На Открытом чемпионате США Джокович вышел в 1/2 финала в 13-й раз.

Напомним, в матче 1/4 финала US Open второй сеяный Джокович за 2 часа 36 минут нанёс поражение девятой ракетке соревнований представителю США Тейлору Фритцу со счётом 6:1, 6:4, 6:4.

За выход в финал Открытого чемпионата США Джокович сыграет с победителем четвертьфинала между десятым сеяным, американцем Фрэнсисом Тиафо и его соотечественником Беном Шелтоном.

Открытый чемпионат США по теннису — один из четырех турниров Большого шлема, ныне проводящийся в американском городе Нью-Йорк. Действующим чемпионом US Open является испанский теннисист Карлос Алькарас. Финальный матч этого сезона будет сыгран 10 сентября.

  • Сегодня, 08:43
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