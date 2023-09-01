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На пляже Григориополя спасли молодого человека

На пляже Григориополя спасли молодого человека
фото: novostipmr

Всё произошло 5 сентября около восьми часов вечера на городском пляже г. Григориополь.

Сотрудники Главного управления по чрезвычайным ситуациям, патрулируя городской пляж Григориополя, обратили внимание на мужчину, который резко забежал в воду и поплыл к первому буйку. Его тут же начало сносить течением. На призывы вернуться и выйти из воды мужчина не реагировал, сообщила пресс-служба МВД ПМР

Когда спасатели на весельной лодке добрались до него, 25-летний пловец уже выбился из сил и начал уходить под воду.

Сотрудники ГУпЧС вытащили пострадавшего из воды в лодку и доставили на берег. Там они оказали ему первую доврачебную помощь и вызвали скорую. От госпитализации пострадавший отказался.

Как отмечает пресс-служба ГУпЧС, это уже 12 спасённый за период с конца мая.

В ведомстве напомнили, что купальный сезон продлится до 10 сентября.

  • Вчера, 20:46
  • DTV
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