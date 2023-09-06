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Молдова расторгнет договор с Россией о сотрудничестве в области разведки

Молдова расторгнет договор с Россией о сотрудничестве в области разведки
фото: © Sputnik / Rodion Proca

Молдова намерена денонсировать еще несколько соглашений, подписанных в рамках СНГ, а также соглашение с Россией о сотрудничестве служб безопасности двух стран. Парламентская комиссия внешней политики 6 сентября одобрила законопроекты о расторжении договоров, сообщает md.sputniknews

Речь идет о соглашении о порядке использования радиочастотного спектра и обеспечения электромагнитной совместимости важнейших радиоэлектронных средств в интересах безопасности СНГ. Документ был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте и изменен в Москве 9 декабря 1994 года решением совета глав правительств стран-участниц СНГ, уточнил госсекретарь Министерства обороны Молдовы Серджиу Плоп на заседании кабмина в среду.

"Сохранение Республики Молдова в качестве страны-члена в этом соглашении не является уместным в контексте процесса модернизации Национальной армии", – сказал Плоп.

Кроме того, кабмин одобрил проект денонсации соглашения в рамках СНГ о порядке создания и функционирования филиалов высших учебных заведений в государствах-участниках СНГ. Документ был подписан 28 сентября 2001 года.

По словам представлявшего проект министра образования и исследований Дана Перчуна, министерство не было задействовано в реализации положений этого соглашения. "В адрес министерства не поступило ни одного официального обращения об авторизации создания филиала высшего образовательного учреждения из Республики Молдова в странах-членах СНГ и наоборот", – отметил Перчун.

Кроме того, Молдова расторгнет Соглашение о взаимодействии стран СНГ в случае эвакуации их граждан из третьих стран при возникновении чрезвычайных ситуаций. По мнению министерства внутренних дел, положения этого договора не применяли, кроме того, они не соответствуют реальному положению вещей.

В то же время молдавские власти денонсируют соглашение о профилактике йододефицита среди населения стран СНГ. По данным минздрава, «соглашение носит декларативный характер, и с момента его вступления в силу о каких-либо мерах по его реализации не сообщалось.

Кроме того, как уверяет минздрав, в рамках этого соглашения Молдова не получила поддержки и сотрудничества в области профилактики йодного дефицита. В Молдове большинство мероприятий и мер в области профилактики йодного дефицита осуществляли при поддержке специалистов Глобальной сети по йоду (IGN) и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения».

Кроме того, Молдова расторгнет Соглашение о сотрудничестве стран СНГ в области охраны здоровья населения.

Минздрав предложил денонсировать этот документ, поскольку с момента его вступления в силу не сообщалось о каких-либо мерах по реализации положений соглашения. В то же время, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, Молдова взяла на себя обязательства по переносу ряда директив ЕС в области охраны здоровья населения в национальное законодательство, что снижает необходимость действовать в рамках этого Соглашения СНГ.

Также Молдова расторгнет договор, подписанный с Россией в 1994 году о сотрудничестве со Службой внешней разведки РФ в области разведывательной деятельности. По заявлению СИБ, этот документ необходимо денонсировать из-за недостатков в сотрудничестве с российской стороной в области практической реализации соглашения, в связи с чем считается целесообразным прекратить его действие.

Напомним, что Молдова объявила о расторжении многих договоров, подписанных в рамках СНГ.

Молдова вышла в том числе из Соглашения о Межпарламентской ассамблее СНГ.
  • Вчера, 21:17
  • DTV
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