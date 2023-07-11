Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу судом в случае продления ограничений на импорт украинской агропродукции, об этом говорится в его обращении к саммиту стран-участниц Инициативы трех морей, сообщает РИА Новости
По словам президента, Украина категорически против любых ограничений на экспорт зерна. Он добавил, что в Киеве «спокойно смотрят» на тот факт, что украинское зерно становится «источником неплохого заработка» для некоторых европейских стран.
Украинский лидер отдельно обратился к Европейской комиссии, напомнив, что «основой Европы» является свободная конкуренция и «выполнение обещаний». Он утверждает, что Киев не мешает конкуренции, но не будет «спокойно воспринимать нарушение данных нам обещаний», включая Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.
«Если нужно будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хоть и не хотим этого. Если нужно будет бороться на площадках международных организаций, будем бороться и там», — объявил Зеленский.
До этого министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус заявил, что Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия договорились обратиться к руководству ЕС с просьбой ввести запрет на импорт зерна из Украины до конца 2023 года.
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что украинские власти категорически не согласны с этими планами.
Ранее Украина обратилась к ряду стран ЕС с просьбой обеспечить функционирование альтернативного зернового коридора без участия России.